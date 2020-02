Calcio, Prima Categoria, 15a giornata. Pontelungo, trasferta ricca di insidie, lo Speranza Savona vuole restare in scia

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una giornata numero 15 molto interessante e che potrete seguire dalle ore 15.00 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

La capolista Pontelungo dovrà affrontare una trasferta ricca di insidie, con i granata impegnati sul campo del Millesimo. In scia vuole restare lo Speranza Savona che in casa contro il Don Bosco Valle Intemelia ha una grande occasione.

In chiave playoff match molto importante per il Soccer Borghetto che ospita l'Olimpia Carcarese, mentre Altarese e Aurora tra le mura amiche non vogliono fermarsi di fronte a Borghetto e Quiliano&Valleggia.

Chiudono questo turno di campionato le trasferte di Letimbro e Baia Alassio sui campi di Area Calcio Andora e Carlin's Boys.