Calcio, Promozione, 19a giornata. Varazze-Taggia il clou, Dianese&Golfo-Ceriale match ricco di contenuti

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 19 che può riservare molte sorprese: analizziamo le sfide in programma che potrete seguire dalle ore 15.00 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

La capolista Taggia deve rimediare la scorsa sconfitta e per non farsi sorpassare un testa alla classifica deve portare a casa l'intera posta in palio nel big-match contro il Varazze terzo della classe. Ad approfittare di questo scontro diretto è la Sestrese che in casa con il Serra Riccò non può sbagliare.

La Dianese&Golfo cerca il primo successo del nuovo anno, ma di fronte ci sarà un Ceriale in crescita. In chiave salvezza partite importanti per Camporosso e Celle Ligure: i rossoblu ospitano il Via dell'Acciaio, mentre in giallorossi sono di scena in trasferta contro il Bragno. Da seguire con attenzione anche la sfida tra Ventimiglia e Legino.

La Veloce Savona vuole proseguire il cammino intrapreso nella scorsa giornata, ma di fronte ci sarà l'Arenzano. Chiude questo turno di campionato la sfida tra Praese e Loanesi.