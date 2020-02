Calcio, Promozione. Camporosso, mister Luci amareggiato per lo 0-0 con il Via dell'Acciaio: "Dominato la partita, la squadra ci ha messo il cuore e meritava i tre punti"

Il Camporosso non riesce a superare il muro del Via dell'Acciaio, nonostante una partita dominata dal primo all'ultimo minuto.

I rossoblu hanno molto rammarico per i due punti persi e di questo ne è consapevole mister Carmelo Luci, amareggiato al nostro quotidiano online al fischio finale:

"Oggi c'è tanto rammarico - esordisce il tecnico rossoblu - non siamo riusciti a concretizzare almeno 7-8 palle gol. Il nostro portiere non ha toccato palla, se non per un paio di rimesse dal fondo... Abbiamo dominato e dovevamo vincere questa partita, c'è dispiacere, la prestazione è stata ottima e i tre punti erano strameritati. Poi se quando fai gol te lo annullano e quando c'è un rigore non te lo fischiano non ci può fare niente".

Luci guarda avanti: "Andiamo avanti nel nostro percorso, peccato perchè i miei ragazzi in campo ci hanno messo il cuore".