Calcio, Promozione. Camporosso in bianco contro il Via dell'Acciaio

PROMOZIONE - 19a GIORNATA -

CAMPOROSSO-VIA DELL'ACCIAIO 0-0

Camporosso (4-3-3): Aghemo; M. Piantoni, Lentini, Pesco, Cordì; Stamilla, Brambilla, M. Luci; Iezzi, Siberie, Zito. A disposizione (Farsoni, Piana, Giglio, Truisi, T. Giunta, Rotolo, Cascina, Crudo, F. Piantoni). Allenatore: Luci

Via dell'Acciaio (4-4-2): Lo Vecchio; Cabras, Dondero, Iacopino, Mastrogiovanni; M. Guelfi, Federici, L. Guelfi; Costa, Falsini, Poggioli. A disposizione (Caselli, Napoli, De Gaetano, Liguori, Ndao, Cimmino, Pozzati, Ciminelli, Spadaro). Allenatore: Pecoraro

Arbitro: Burlando di Genova (Mel di Albenga e Davico di Genova)

93' Termina 0-0 Camporosso-Via dell'Acciaio

45' Il primo tempo si chiude sullo 0-0

1' Inizia Camporosso-Via dell'Acciaio

Tutto pronto per la sfida tra Camporosso e Via dell'Acciaio, match valido per la giornata numero 19 del campionato di Promozione: rossoblu nelle zone basse della classifica, genovesi in piena zona playoff.