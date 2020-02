Calcio, Promozione. Spettacolo Calcopietro e il Ventimiglia torna alla vittoria: "Tre punti importanti per la squadra"

E' il minuto numero 88 di Ventimiglia-Legino, quando la palla si insacca e fa esplodere di gioi la compagine granata.

A segnare la rete decisiva è Luca Calcopietro, attaccante arrivato nel mercato di riparazione e che ritrova la via del gol dopo molto tempo: nel post partita a Rivierasport.it esprime tutta la sua gioia.

Luca, quanto vale a livello personale questa rete? "Il gol è importante per me, ma molto di più per la squadra. Anzi molto di più per i miei compagni di squadra che ogni giorno si lavorano tanto e si rompono il c... non ottenendo i risultati che meritati".

Hai una dedica speciale? "lo dedico a quello spettacolo della mia signora che mi sostiene in tutto quello che faccio. La devo ringraziare ogni giorno, perché mi rende felice".