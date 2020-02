Calcio, Promozione. Ventimiglia-Legino LIVE: granata, vietato sbagliare

PROMOZIONE - 19a GIORNATA -

VENTIMIGLIA-LEGINO 0-0

Reti:

Ventimiglia (4-2-3-1): Scognamiglio; Gallo, Serra, Peirano, Addiego; Olivieri, Leggio; Scappatura, Ventre, Salzone; Trotti. A disposizione (Zunino, Sparma, A. Rea, D. Rea, Bestagno, Serpe, Calcopietro, Micu, Morscio). Allenatore: Luccisano

Legino (4-3-3): Bresciani; Garzoglio, Schirru, Pili, Balbiano; Vignale, Salis, Amato; Avanzi, Osman, Tobia. A disposizione (Maruca, Core, Galiano, Rinaldi, Brondo, Bertora, Rognoni). Allenatore: Tobia

Arbitro: Ciprian Cacazu di Albenga (Colella di Imperia e Bonavita di Albenga)

1' Inizia Ventimiglia-Legino

Presentazione. Buon pomeriggio dal 'Morel' dove scendono in campo Ventimiglia e Legino, match per la giornata numero 19 del campionato di Promozione: padroni di casa a caccia del primo successo di questo anno nuovo, ospiti per l'impresa.