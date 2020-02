Calcio, Serie D, 22a giornata. Sanremese, è big-match al Comunale contro la lanciata Lucchese: i biancoazzurri a caccia del bottino pieno per il rilancio (ore 15)

La Sanremese torna in campo quattro giorni la vittoria (non confermata) nella semifinale di andata della Coppa Italia e il caos che ne è seguito nei giorni seguenti.

I biancoazzurri ospitano al 'Comunale' la Lucchese, compagine toscana dal glorioso passato e lanciata verso il ritorno immediato nei professionisti dopo un solo anno di purgatorio. I rossoneri hanno realizzato una clamorosa rimonta e sono secondi della classe, una squadra completamente diversa rispetto allo 0-0 dell'andata.

I matuziani sono reduci, coppa a parte, di un inizio di girone di ritorno negativo, con un solo punto conquistato nei primi 270 minuti di gioco del nuovo anno. Un passo del gambero decisivo per allontanare in maniera importante il primo posto del Prato, anche se oggi l'occasione per rilanciarsi c'è in uno stadio che si attende gremito.

Per l'occasione il tecnico Nicola Ascoli potrebbe far scendere in campo il seguente undici iniziale: Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace in difesa; Demontis, Taddei, Maroni a centrocampo; Spinosa a sostegno delle punte Colombi e Scalzi.

Potrete seguire il racconto del match Live tra Sanremese e Lucchese su Rivierasport.ti