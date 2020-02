Pallamano. Team Schiavetti Imperia, la Senior femminile vince il derby con la Riviera Handball

Il calendario del Campionato Dipartimentale Francese, Poule Promozione, ha messo come prima giornata di fronte l'una all'altra il Team Schiavetti Pallamano Imperia ed la Riviera Handball entrambe inserite nello stesso girone.

In questo modo il primo derby stagionale è andato in scena sabato sera al PalaSanCamillo di Imperia, "casa" del Team Schiavetti Imperia. Come sempre molto atteso da entrambe le formazioni, sostenute tutte due da una nutrita tifoseria, hanno dato spettacolo sia in campo che sugli spalti.

Il colpo d'occhio entrando in palestra non aveva nulla da invidiare alle squadre italiane della massima serie. Anche le giocatrici, conscie di questa cornice, non si sono mai tirate indietro regalando patos su ogni azione.

Nella prima parte della partita sino al decimo minuto nessuna delle due contendenti aveva la meglio l'una sull'altra. Poi le rossoblù prendono pian, piano in mano il pallino del gioco portandosi avanti di sei lunghezze. Quasi allo scadere del primo tempo va registrato l'infortunio del capitano della Riviera Handball, Alessia Amoretti.

Nella ripresa nonostante i numerosi tentativi delle avversarie di ritornare in gara, le ragazze del presidente Giovanni Martini, nulla concedevano, mantenendo sotto controllo il punteggio e terminando l'incontro vittoriose per 34/22.

"Il risultato non deve trarre in inganno - ci riferisce lo stesso presidente - oggi tutta la squadra ha fatto una grande partita, in particolar modo il nostro portiere Giorgia Convalle. Un augurio di una pronta guarigione alla giocatrice della Riviera, squadra che come sempre si è dimostrata caparbia sino alla fine".

Team Schiavetti Imperia: Giulia Bestagno, Ariana Bocica, Dana Carcheri, Giorgia Convalle, Giuseppina D'Ambrosio reti 4, Alessia Moisello 7, Alice Oliviero 1, Marianna Polimeno, Dalila Regesta 6, Ksenija Susa, Beatrice Tortonesi 11, Maria Traverso 5. Allenatore Luca Martini. Vice-Allenatore Riccardo Carrai. Dirigenti Saul Convalle, Patrizia Zanello.