Basket, Serie D. BKI Imperia, battuta d'arresto in terra genovese. Coach Pionetti: "Sapevamo che era una partita difficile"

" Era una partita difficilissima e lo sapevamo - commenta coach Pionetti - Lam, seppur giovane, ha qualità fisico/tecniche di altra categoria. Prendiamo il positivo dato dal fatto che è stato un match altamente allenante. Peccato solo per l’eccesso di nervosismo in campo da ambo le squadre.

Ora ci prepariamo a tre match difficilissimi ma cruciali per capire se possiamo nutrire ancora speranze per i playoff. Ce la metteremo tutta già dal prossimo match casalingo contro una super squadra esperta e forte come Athletic, per provare assolutamente a conquistare due punti preziosi".