PROMOZIONE - 19a GIORNATA -

VENTIMIGLIA-LEGINO 1-0

Il Ventimiglia supera per 1-0 il Legino e mette in bottino tre punti molto importanti per la propria classifica, lasciando i savonesi nelle retrovie del campionato di Promozione.

A decidere la sfida nel finale è una rete di Calcopietro che fa impazzire di gioia i granata: riviviamo tutte le emozioni della sfida del 'Morel' negli highlights del match realizzati da Franco Rebaudo.