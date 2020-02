Calcio, Seconda Categoria A. Domenica riparte il duello tra Atletico Argentina e Oneglia. Ma attenzione al Cervo di Sorrentino

Riparte finalmente, dopo una pausa troppo lunga, il campionato di Seconda Categoria targato Girone A.

Dove ci eravamo lasciati? Il primo punto da analizzare è il duello per la testa della classifica tra Atletico Argentina e Oneglia Calcio: la prima di ritorno offre alle squadre di Maiano e Bella le trasferte insidiose sui campi di San Filippo Neri (terzo in coabitazione con 22 punti in bottino) e Santo Stefano.

Cervo FC con... Sorrentino. Ma attenzione particolare andrà al Cervo FC che è pronto a far debuttare in giallonero, ma da attaccante, Stefano Sorrentino. L'ex portiere di Torino, Palermo e Chievo è pronto per una nuova avventura con papà Roberto in panchina e con il Riva Ligure potrebbe essere la data giusta del gran debutto.

Le altre. Nella prima giornata del girone di ritorno match da non fallire per la Virtus Sanremo di mister Moroni che è di scena in trasferta contro il San Bartolomeo, mentre nel savonese è tutto da seguire il match interno del Borgio Verezzi contro la Villanovese. Academy Albissola di scena sul campo della Carlin's Boys B: il campionato è pronto a ripartire.