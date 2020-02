Basket, under 13 Elite. Olimpia BKI, ottima prestazione ad Albenga

Under 13 élite

Buona prestazione dei ragazzi dell'under 13 sul campo di Albenga. Dopo un toccante minuto di silenzio in ricordo di Kobe Bryant, i ragazzi Olimpia scendono in campo determinati e controllano la partita già dal primo quarto.

Coach Bonfante commenta: "Buona gara dei miei ragazzi in un periodo in cui ci alleniamo con difficoltà a causa delle influenza stagionali. Siamo consci che dobbiamo riprendere al più presto ad allenarci con più continuità e con il massimo impegno per continuare a migliorarci".