Pallacanestro: due vittorie in altrettante trasferte a Genova per la formazione Under 18 del Bki Olimpia

My Basket Genova-BKI Olimpia in.net 73-78

Pol. Scat Genova-BKI Olimpia in.net 54-70

Week end super positivo per gli U18 dell'Imperia Basket che colgono due vittorie in due giorni contro le due formazioni del capoluogo ligure.

Nella giornata di sabato partita complicata per gli imperiesi che a metà gara si trova sotto di dieci lunghezze con una difesa poco pronta e reattiva. Tutt'altra musica nella seconda metà di gara dove Toribio e compagni rientrano in gara e, nel quarto periodo, sorpassano i genovesi portando a casa 2 punti preziosi.

Il giorno dopo ancora una trasferta genovese, nel recupero della prima giornata di andata. Imperia Basket che stavolta parte con il piede giusto, prendendo già un discreto margine sugli avversari nel primo quarto. Partita ancora in controllo nella seconda frazione e decisivo nuovo allungo al rientro dagli spogliatoi. L'ultima frazione di partita vede il rientro parziale dei ragazzi di Scat ma a risultato ampiamente già acquisito dal BKI, che conclude in sicurezza.

“E' stata una due giorni abbastanza impegnativa, dove però abbiamo dimostrato di essere allenati e in un buon stato di forma - commenta coach Carbonetto – e finalmente portiamo a casa dei risultati positivi meritati per come ci alleniamo durante la settimana."