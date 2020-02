Pallacanestro. Giro di boa per il Ventimiglia Basket: tutti i risultati dello scorso fine settimana

Giro di boa per la stagione del Ventimiglia Basket, dopo lo scorso weekend che non ha portato i risultati sperati con una sola vittoria dell'under 13 e ben tre sconfitte difficili da digerire per prima squadra, under 15 ed under 14, tutti i tesserati sono tornati in palestra per dimenticare in fretta questi risultati.

Oltre al basket in palestra c'è dell'altro. La società frontaliera grazie alla buona volontà dei suoi istruttori anche quest'anno collabora con le scuole elementari e medie ad un progetto "basket a scuola" completamente gratuito. Per le scuole elementari sono state concesse 4 ore di lezione per ogni classe, alla fine di questo percorso le classi quarte e quinte parteciperanno alla fase comunale del torneo Ravano, che ogni anno coinvolge più di 100 bambini in un'esperienza unica e divertente, mentre per le scuole medie,dopo un laboratorio di tre mesi vengono create alcune squadre che su base provinciale partecipano ad un evento unico nel suo genere il "JUNIOR NBA FIP LEAGUE".

Anche queste sono le nostre attività, in un periodo dove la motoria a scuola è spesso messa in secondo piano,dove anche le strutture scolastiche non sono all'avanguardia, noi cerchiamo di dare una piccola mano per i ragazzi della nostra comunità,con grande volontà e grande sacrificio.