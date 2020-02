Calcio, Eccellenza. Imperia, quarta vittoria consecutiva e segnale al campionato: i neroazzurri sono l'anti Sestri Levante

Tutta una città sogna, tutta una città ci crede, tutta una città va a caccia di quell'obiettivo chiamato Serie D.

Sogno neroazzurro. L'Imperia non può nascondersi e in questo rush finale di 11 partite che divide i neroazzurri dalla grande impresa, la compagine neroazzurra dovrà cercare di ottenere più punti possibili. Il 2020 è iniziato alla grande e, recupero con il Campomorone Sant'Olcese a parte, Ambrosini e compagni hanno sempre vinto ottenendo nel girone di ritorno tutti e 12 i punti a disposizione, due in più della capolista Sestri Levante che mantiene il punto di vantaggio.

Inizio anno da... record. La squadra di mister Alessandro Lupo viaggia a medie importanti (merito anche di un 3-5-2 molto equilibrato) ma ora deve concentrarsi sul prossimo avversario, chiamato Angelo Baiardo. Una settimana dopo ci sarà il big-match sul campo del Sestri Levante, dove sarà importante arrivare almeno con una lunghezza di vantaggio per rendere il big-match del 'Sivori' fantastico.

Antonicelli arma in più. Il tecnico ora ha a disposizione un'arma in più. L'argentino Antonicelli ha sostituito contro la Genova Calcio nel primo tempo l'acciaccato Donaggio in maniera positiva. Il sudamericano potrà davvero essere una freccia in più nell'arco del mister neroazzurro: e tutta Imperia sogna il grande salto.

IMPERIA, CHE STRISCIA IN QUESTO 2020!

Imperia-Pietra Ligure 1-0

Finale-Imperia 1-2

Imperia-Albenga 2-1

Genova Calcio-Imperia 1-2