Calcio: le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia perdono contro il Rupinaro Sport

La squadra di Eccellenza femminile del Don Bosco Valle Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, domenica pomeriggio ha perso contro il Rupinaro Sport. Le biancorosse, allenate da mister Ivan Busacca, nonostante una buona prestazione e la rete di Michela Cesarini alla fine hanno ceduto per 11-1.

"Bella partita per i primi 20 minuti - commenta l'allenatore Francesco Cardinale, collaboratore di mister Busacca - abbiamo affrontato una buona squadra. Noi abbiamo praticamente messo in campo giovanissime e tre Juniores, visto che a causa di infortuni e problemi di lavoro non riusciamo più ad essere al completo".

"Da sottolineare però ancora un goal in categoria di Eccellenza di una giovanissima Michela Cesarini - dichiara Cardinale - tanti complimenti vanno comunque a tutte le ragazze che si rendono sempre disponibili e continuano con tanta voglia e passione anche quando c'è un momento difficile. Speriamo di rifarci subito domenica e aspettiamo con ansia le infortunate, speriamo recuperino presto".