Calcio, Promozione. Ventimiglia, è un Michael Ventre leader: "Gioco in una società fantastica. Il rammarico è per i punti persi"

Un super Michael Ventre trascina il Ventimiglia e fornisce l'assist vincente a Calcopietro per superare il muro del Legino.

Ventre, un numero 10 spettacolare. Il fantasista dei granata è il vero leader della giovane compagine frontaliera e dopo lo show realizzato domenica scorsa, incantando la platea del 'Morel', al nostro quotidiano online non nasconde un po' di amarezza per la stagione: "Siamo molto rammaricati perché avremmo perso almeno 10 punti secondo me, però guardiamo avanti e pensiamo a partita dopo partita".

A livello personale Ventre è soddisfatto: "Sto dimostrando e sono consapevole di meritare altre categorie, ma in questo momento sono qui e devo dare il massimo. Ringrazio il Ventimiglia per avermi dato l'opportunità di inserirmi in questo gruppo e di giocare per una società fantastica".