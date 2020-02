Motori. Il campione del mondo sanremese Kevin Liguori premiato al Salone AutomotoRetrò 2020 da Miki Biason: "Grande emozione, ora penso a questa stagione"

Al salone internazionale di Torino, AutomotoRetrò2020, consegnato dal due volte campione del mondo Rally, Miki Biasion, il premio dalla 'Associazione Nazionale Corridori Automobilisti Italiani' (A.N.C.A.I.) a Kevin Liguori. Il riconoscimento è arrivato per il titolo mondiale di Legends Cars, conquistato il 3 Novembre 2019 sul circuito di Atlanta (USA).

Entrato a far parte di A.N.C.A.I. a metà 2019, grazie all’amico, veterano e specialista sportivo Alessio Racca, il 22enne sanremese, dopo quasi 4 mesi viene premiato per il titolo iridato, nella fantastica location del salone Torinese.

A premiarlo stavolta, una persona speciale, “da campione a campione”, il 2 volte campione del mondo Rally, Miki Biasion: “Certamente un onore essere premiato da un doppio campione del mondo rally, nell'epoca in cui il piede sul pedale regnava in confronto all'elettronica, che oggi è purtroppo parte fondamentale dell’insieme. È stato gentilissimo, tanto da dire che credeva di essere l’unico campione del mondo in auto, italiano, scherzando ma complimentandosi. Ringrazio A.N.C.A.I. per il bellissimo trofeo, e la riconoscenza del mio titolo, e ringrazio Alessio Racca per avermi inserito nel loro programma da circa metà 2019".