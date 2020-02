Nuoto: ottime prestazioni per gli esordienti della RN Imperia Esordienti C a Loano

Domenica di gare e sorrisi alla piscina di via Matteotti a Loano, dove sono scesi in vasca gli Esordienti 'C' per la 2a Prova di Nuoto del Ponente Ligure, ospitata dal DoriaNuoto 2000.

I giovanissimi giallorossi, accompagnati dai tecnici Martina Bencardino e Giulio Ieriti, si sono cimentati nella loro prima gara stagionale, dopo che la Rari non aveva preso parte alla 1a prova. Dopo un po' di emozione iniziale, gli atleti hanno sfoderato delle buonissime prestazioni che hanno soddisfatto gli allenatori fornendo indicazioni utili per i prossimi appuntamenti.

Nonostante alcune defezioni dovute alle influenze virali del periodo, la Rari si è presentata ai blocchi con nove giovani atleti: Jacopo Bosia, Giacomo Lanini, Zoe Ravetto, Thea Ravetto, Mouna Radwane, Vittoria Stickel, Maurizio Giribaldi, Carla Callari, Bianca Emmolo.