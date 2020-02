Tennis. ATP Cordoba: Gianluca Mager inizia con il piede giusto, superato Ficovich in tre set

Il sanremese Gianluca Mager in azione

ATP CORDOBA - 1°TURNO -

MAGER-FICOVICH 6/2 3/6 6/2

Un grande Gianluca Mager inizia con il piede giusto il torneo 250 ATP di Cordoba ed elimina nel primo turno il padrone di casa Juan Pablo Ficovich, incamerando subito punti preziosi per la propria classifica.

La racchetta sanremese, allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, supera sulla terra rossa argentina l'avversario in tre set. Dopo essere partito in maniera convincente, con la conquista del primo set per 6/2, il tennista matuziano vieine ripreso dall'argentino nel secondo set cedendo 3/6. Mager chiude i conti nel terzo set con un netto 6/2.

Nel prossimo turno Mager sfiderà l'uruguaiano Cuevas, che nel turno precedente ha superato in due set Delbonis.