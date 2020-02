Tennis. Classifica ATP: Fabio Fognini vede la Top Ten: è a 155 punti da Goffin

Fabio Fognini in azione: il tennista armese è in 11a posizione nella classifica ATP

E' stata aggiornata la classifica ATP, dopo la disputa dell'Australian Open che ha visto la vittoria di Novak Djokovic.

Buone notizie per Fabio Fognini che torna a vedere la Top Ten, persa qualche mese fa. La racchetta armese guadagna una posizione e si installa in 11a piazza, a soli 155 punti dal belga Goffin a quota 1.555 punti. Con i suoi 2.400 punti Fognini può cercare di sferrare l'attacco decisivo nei prossimi tornei.

Il sanremese Gianluca Mager è 133° con 401 punti, ma grazie al torneo di Cordoba può incamerare punti importanti per scalare la classifica. Bene anche Jannick Sinner: l'altoatesino, che si allena al Piatti Center Bordighera, è in 78a posizione con 710 punti in bottino.