Calcio. Cervo FC-Flachi, la società giallonera smentisce un possibile arrivo dell'ex Sampdoria

Dopo la nostra clamorosa indiscrezione su un possibile (non certo) approdo di Francesco Flachi al Cervo FC, seguendo le orme di Stefano Sorrentino, la società giallonera ha emanato un comunicato stampa, smentendo le voci sull'ex capitano della Sampdoria.

Il comunicato del club giallonero

"La società smentisce un possibile ingaggio di Francesco Flachi, ex capitano della Sampdoria.

Flachi è un grande giocatore, un carissimo amico del nostro Presidente Denis Muca e sarà sempre il benvenuto a Cervo, però come gradito ospite in tribuna, non come giocatore del Cervo FC".