Calcio, Eccellenza. L'Ospedaletti vuole continuare il momento positivo: prossimo ostacolo il Busalla

Continua il momento positivo in casa Ospedaletti che marcia a ritmi importanti per la permanenza nel campionato di Eccellenza.

Serie positiva. Gli orange di mister Caverzan, dopo la sconfitta sul campo dell'Alassio FC, hanno superato Rapallo/Rivarolese e Rivasamba, dividendo la posta con Cairese e Finale: un totale di 8 punti che ha lanciato Espinal e compagni 23 punti, sei in più della zona calda.

Esame genovese. Il prossimo ostacolo si chiama Busalla, compagine genovese sesta in classifica ma in declino rispetto al girone di andata. I genovesi hanno raccolto un solo punto negli ultimi 180 minuti di gioco e giocheranno per ripartire.

OSPEDALETTI: LA SERIE D'ORO ORANGE

Cairese-Ospedaletti 1-1

Ospedaletti-Rapallo/Rivarolese 1-0

Rivasamba-Ospedaletti 2-3

Finale-Ospedaletti 3-3