Calcio, Promozione. Taggia, Valerio Gallo tra i protagonisti della stagione giallorossa: "Voglio continuare così. Il nostro obiettivo è di vincerle tutte"

Un motorino per la fascia destra, è l'arma in più per mister Simone Siciliano.

In casa Taggia tra i protagonisti di una stagione, comunque vada, da ricordare spiccano le prestazioni importante e continue di Valerio Gallo. Al nostro quotidiano online, il difensore giallorosso, ha analizzato la sua stagione guardando con fiducia alle ultime 11 partite.

Valerio, avete reagito bene a Varazze: ma sentite un po' di pressione? "Non sentiamo nessuna pressione, penso che arrivati ad un certo punto della stagione ogni partita sia fondamentale. Cercheremo di trasformare la "pressione" in energia positiva da trasferire in campo".

Hai trovato la giusta continuità: senti la fiducia di Siciliano? "Certamente , altrimenti non avrei giocato con questa continuità".

Arrivato a questo punto non potete più nascondervi: dove potete arrivare? "Cerchiamo di guardare partita dopo partita, l'obbiettivo è quello di portare a casa i tre punti ogni domenica".

Quale obiettivo ti fissi per questo finale di stagione? "Il mio obbiettivo personale è quello di continuare con questa continuità e magari segnare qualche gol in più".