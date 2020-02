Calcio, Serie D. Sanremese, il rammarico di Simone Bregliano per questo periodo negativo: "Siamo amareggiati per come è andata con la Lucchese. I nostri tifosi ci hanno dimostrato di esserci vicini" (VIDEO)

Riprendono gli allenamenti in casa Sanremese in vista della sfida sul campo del Bra, decisiva per capire se la compagine biancoazzurra può uscire dal tunnel.

Un inizio anno sfortunato per i matuziani incappati in campionato in quattro sconfitte e un pareggio. In coppa c'è attesa per capire se la vittoria nella semifinale di andata con la Folgore Caratese verrà omologata, dopo il reclamo del club lombardo.

Ad analizzare la situazione, nella video intervista postata sulla Pagina Facebook del club matuziano, è Simone Bregliano.