Ginnastica Riviera dei Fiori, buoni i risultati ottenuti tra Albisola e Pietra Ligure

Domenica scorsa erano in programma varie gare del calendario regionale della FederGinnastica. Per l’attività livello Silver, la regione è stata divisa in due zone tecniche, centro /ponente e centro/levante, creando due gironi numericamente equilibrati. La Asd Ginnastica Riviera dei Fiori è stata protagonista nelle gare di ritmica e di artistica, risultando tra le Società con più iscritti.

Ad Albisola si è svolta la 1a Prova del Campionato Regionale di serie D livelli LA ed LB, con sei le squadre della Riviera. Nella classifica LA allieve, le nostre giovani ginnaste, molte esordienti in questa tipologia di gara, si sono classificate all’8° posto Melissa Gandolfo, Carolina Sanchez ed Ilaria Vitulano e al 10° Lorenza Zunino, Martina Sannazzaro e Camilla Guastamacchia.

Nella gara LB Allieve, la più ‘combattuta’ della giornata, 3 squadre si sono contese il 2° e 3° posto (in soli 0,45 centesimi di punto), con argento al Centro Ginnico Ansaldo 116,550, bronzo alla squadra della Riviera composta da Rebecca Amoretti, Serena Conio, Matilde Lanteri, Alessia Saccoccia con 116,250 e 4ª classificata l’altra squadra della Riviera con Noemi Ay, Linda Coppola, Sara Papirio, Elena Stella e Jolanda Dos Santos Barreto con 116,100.

Nella classifica Juniores, gradino più alto del podio per la Riviera con le ginnaste Elisa Arnaldi, Beatrice Filippi, Giulia Masotti, Alice Pegoraro, Enkela Dalani ed Alessia Radulescu.Bene anche l’altra squadra con un 4 posto ottenuto da Angelica e Margherita Abbo, Aurora Colonna, Meghi Shehu, Alice Travasino e Valentina Romano. Soddisfatti i tecnici Angelica Stella, Sonia Di Marcoberardino e Marzia Riccardi. La seconda prova è in programma presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori domenica 23 febbraio, organizzazione affidata alla Riviera dei Fiori.

Presso il Palasport di Pietra Ligure si è svolta la 1ª prova del Campionato Regionale individuale di Ginnastica Ritmica, Nella gara LA , quella con più ginnaste iscritte, ben otto le nostre atlete, tutte nella categoria allieve. Ogni ginnasta doveva eseguire due attrezzi e la classifica era solo assoluta. Sono scese in pedana Emma Sofia Lulja, Laura Garibaldi, Alice Iaria, Anna Ferraro, Aurora Carrese, Viola Prevosto, Azzurra Montaldo ed Elena Sichetti.

Gara LB, allieve 1, argento per Sofia Pugachev, allieve 2, 6ª Greta Parente ed 8ª Angelica Pavan , allieve 3 , 6ª Vittoria Cavallero e allieve 4, 7ª Giorgia Trosso. Infine nel livello LC, nelle Allieve 2 bronzo per Giada Caridi, e 4ª Lavinia Falcidia. Oro nelle allieve 3 per Esmeralda Caporusso e bronzo nelle junior 3 per Matilde Falco. Molto soddisfatte le tecniche della sezione, Daniela Breggion, Monia Stabile, Alice e Lorenza Frascarelli che in una competizione durata più di 9 ore con tante ginnaste partecipanti, hanno potuto verificare che il lavoro intrapreso con questo numeroso gruppo di giovanissime ginnaste comincia a dare i suoi frutti evidenziando buoni progressi tecnici.

Prossimo impegno per il nostro sodalizio, Sabato 8 febbraio a Milano per la 1ª Prova del Campionato Individuale Gold ZT 1. Sarà di scena il Trampolino Elastico, sezione Olimpica che continua a riservare soddisfazioni alla nostra associazione, con la nostra ginnasta Junior Sima Papone presente anche al secondo allenamento collegiale nazionale svolto dal 31 gennaio al 2 febbraio presso l’Accademia Internazionale di Fano.