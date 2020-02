Tennis. ATP Cordoba, Gianluca Mager studia la grande impresa contro il quotato Cuevas

Serata tutta da seguire quella di oggi all'ATP di Cordoba, in Argentina, dove Gianluca Mager alle ore 20.30 italiane scenderà in campo per il secondo turno del tabellone principale del torneo 250.

La racchetta sanremese, allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, va a caccia della grande impresa contro il quotato e numero 48 al mondo Pablo Cuevas.

Mager nel turno precedente ha superato in tre set il padrone di casa Ficovich, dominando per lunghi tratti il match e mettendo in bottino punti importanti per la propria classifica. L'uruguaiano ha superato in due set l'argentino Delbonis, mostrando una buona forma.

Ora il sanremese sogna il passaggio del turno che lo porterebbe ai quarti di finale.