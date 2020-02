Tennis. Importante intervento all'illuminazione del Lawn Tennis Club 1878 a Bordighera. L'Assessore allo Sport Stefano Gnutti: "Valorizziamo un impianto sportivo storico"

Dalla giornata di ieri è in corso un importante intervento al Lawn Tennis Club 1878 di via Stoppani a Bordighera.

Gli impianti di illuminazione di tutti i campi, infatti, saranno completamente rinnovati con l’installazione di luci a led a basso consumo. All'effetto di maggiore sostenibilità ambientale si affiancherà un altro fondamentale risultato, ossia il raddoppio della potenza luminosa a terra che passerà da circa 200 lux a 400 lux.

Grazie all'iniziativa di Riccardo Piatti, che ha scelto questi luoghi per creare il suo centro d’eccellenza, il nome di Bordighera è entrato nei circuiti del grande tennis. Anche per questo credo sia strategico per i campi di via Stoppani un rinnovamento che apra nuove prospettive di sviluppo".