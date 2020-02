Podismo. Marathon Club Imperia, quattro atlete premiate dalla Federazione Fidal Liguria

Quattro atlete del Marathon Club Imperia verranno premiate dalla Federazione Fidal Liguria in occasione della chiusura del Grand Prix Liguria 2019.

La competizione comprende ben 14 gare in tutta la Liguria compresa la Olioliva-Run ad Imperia, la Mezza di GENOVA, Varazze di sera, Run Riviera Run, Arenzano Half MARATHON, Salita alla Guardia, La 20 km di Chiavari, la 10 km. Di Vado, Corri Celle, Il miglio di Genova, corsa delle cento Torri.

Una bella soddisfazione per il nostro Club che in particolare proprio con le ragazze abbiamo conquistato il secondo posto a squadre nel recente Campionato Regionale di Cross dimostrando di stare alla pari delle blasonate Società Liguri.

Per l'occasione sono aperte le iscrizioni per il tesseramento per l’anno 2020 al nostro Club: "Vi aspettiamo in tanti per far crescere ancora il nostro Club e portare i colori di Imperia ai vertici del Podismo Regionale e non solo. Diamo il benvenuto a due nuovi atleti di vertice che dal 2020 vestiranno i colori del Marathon, Lorenzo Trincheri e Corrado Bado, che sicuramente daranno un grosso contributo sia tecnico che di esperienza per i nostri atleti che si sono avvicinati da poco a questo sport".

Per eventuali iscrizioni si può consultare il nostro sito: Imperiacorre.it o telefono al numero 347/4059559