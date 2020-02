Basket, Promozione. Bvc Sanremo, sconfitta di misura contro la Fortitudo Savona. Coach Sandel: "Giocato alla pari con una squadra di grande esperienza"

PROMOZIONE

Bvc Sanremo – Fortitudo Savona 72-74 (18-19, 9-21, 20-18, 25-16)

Bvc Sanremo: Gandolfi, Capodicasa, Triveri 10, Tavanti 15, Tacconi Daniele, Deda 13, Riceputi 17, Marlishiq 4, Pesante Markishiq D., Tacconi Davide 13. Coach: Simone Sandel.

Fortitudo Savona: Damonte 35, De Marzi 6, Pace 4, Alessi, Vaira 8, Santi 10, Rollo 6, Amedeo 5, Spala, Ghiga. Coach: Barbero.

Sconfitta di misura per il giovane Bvc Sanremo al cospetto della forte capolista Fortitudo Savona sul campo amico di Valle Armea. Dopo un primo quarto equilibrato, gli ospiti savonesi, guidati dal super Damonte, hanno preso il volo nel secondo, arrivando anche a +19 (50-31) a metà del terzo, prima che il Sanremo cambiasse marcia, recuperando progressivamente quasi tutto lo svantaggio grazie a una prestazione sicuramente convincente. Il Bvc ha anche avuto in mano l’ultimo pallone della gara, purtroppo senza concretizzarlo.

Il commento del coach sanremese Simone Sandel: "Abbiamo avuto un approccio positivo e di grande concentrazione, tenendo alto il livello fisico e mentale in attacco e in difesa, per quasi tutti i 40 minuti.

Abbiamo perso, ma da questa partita ci portiamo a casa la consapevolezza di aver giocato alla pari contro una squadra di grande esperienza e con buone qualità tecniche.

Inoltre, abbiamo aggiunto un altro ragazzo del 2003 nelle nostre rotazioni, Jacopo Capodicasa, che si aggiunge agli altri suoi compagni under 18 in questa esperienza in prima squadra. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi".