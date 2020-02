Calcio. AIAC Imperia: continua il corso per l'abilitazione ad allenatori giovani calciatori UEFA C. Il Presidente Stragapede: "Felice di come prosegue il corso"

Seconda settimana appena conclusa per il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Uefa C Licence Grassroots Giovani Calciatori che si sta svolgendo a Imperia sotto l’attuazione del Presidente Vincenzo Stragapede dell’A.I.A.C. di Imperia con la collaborazione di Pira Enrico della Delegazione FIGC Imperia.

Il corso di forma modulare ha la durata di sette settimane con l’obbligo di frequenza . Passate già le prime due i 38 corsisti presenti sono entusiasti dei docenti e delle materie che si affrontano ogni giorno. Stefano Guidoni del Settore Tecnico di Coverciano ha dato nozioni importanti di tecnica calcistica, la metodologia d’allenamento è toccata ad Armando Calligaris (prep. Atletico Genoa Cfc) molto belle e interessanti anche le lezioni di Psicopedagogia della Dott.ssa Iannucci Katia e di Medicina dello Sport tenute dal Dott. Silvio Canetti. Importanti anche i concetti e il Regolamento di giuco tenuti da Bonello Lorenzo.

Orgoglioso il Presidente A.I.A.C. Vincenzo Stragapede: "Sono felice – commenta il Presidente – di come prosegue il corso. Noi come associazione ci battiamo affinchè le società affidino le loro leve calcistiche (soprattutto l’attività di base) a persone qualificate . Il corso nelle sue oltre 140 ore da nozioni tecniche ,tattiche, psicopedagogiche e mediche che permettono di educare e allenare i bambini senza far danni".

Aperta per tutti gli allenatori la campagna associativa 2020 con la nuova piattaforma digitale pensata per i tecnici My Aiac .

Guarda la presentazione della piattaforma https://www.facebook.com/AssociazioneItalianaAllenatoriCalcio/

Per Associarsi e Registrarsi : https://myaiac.it

La quota associativa per l’anno 2020 è stata fissata come segue:

€ 92,00 per gli allenatori di 1a categoria e d.t.

€ 62,00 per gli allenatori di 2a categoria

€ 32,00 per gli allenatori di Base, 3a categoria, i.g.c e Calcio a cinque.

€ 32,00 per i Soci Sostenitori

€ 16,00 per i Soci Sostenitori < 25 anni