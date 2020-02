Calcio, Promozione. Camporosso, caccia al colpo grosso in casa del Serra Riccò. Andrea Giglio è fiducioso: "Vogliamo dare continuità per centrare il nostro obiettivo"

Il Camporosso va a caccia della giusta continuità e domenica pomeriggio dovrà provare a superare l'ostacolo Serra Riccò, dopo lo 0-0 interno ottenuto con il Via dell'Acciaio.

A due giorni dalla sfida in terra genovese è il difensore rossoblu Andrea Giglio, ingaggiato nel calciomercato di riparazione, ad analizzare la sfida e guardare avanti con fiducia per questo finale di stagione.

Andrea, siete in un buon momento,quanto credete alla salvezza? "Sicuramente siamo in un buon momento, stiamo cercando di dare continuità ai risultati per poter arrivare al nostro obiettivo che è la salvezza diretta. Questo perché siamo un ottimo gruppo e ci alleniamo bene, nonostante i problemi lavorativi di tanti".

Quanto vale la partita sul campo del Serra Riccò? "La partita con il Serra Riccò è una sfida come le altre. Sicuramente difficile, ma dove cercheremo di portare a casa un risultato positivo".

A livello personale stai recuperando la forma giusta per rivederti in campo protagonista con la maglia del Camporosso? "Personalmente mi sento a posto e pronto a giocare per poter aiutare i miei compagni di squadra e ritornare protagonista. Anche se comunque siamo in tanti e tutti meritevoli di giocare".