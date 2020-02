Calcio, Promozione. Taggia, mano pesante del Giudice Sportivo su bomber Gambacorta. Il Team Manager Luca Bregliano: "Sorpresi da questa decisione, faremo ricorso"

Il Taggia farà ricorso sulle quattro giornate di squalifica date al giovane attaccante Luca Gambacorta: al nostro quotidiano online è il Team Manager Luca Bregliano ad analizzare la situazione.

Come commentate le quattro giornate di squalifica date a Gambacorta: "Siamo rimasti sorpresi dalla decisione del Giudice Sportivo, perchè il ragazzo è intervenuto per portare via il capitano avversario che aveva tirato un pugno ad un nostro giocatore senza colpire nessuno. Sul referto il direttore di gara scrive che Gambacorta ha tirato un pugno e alcuni calci, cosa assolutamente non veritiera".

Farete ricorso? "Con la società abbiamo deciso di fare ricorso, perchè ci sembra una decisione assurda e incomprensibile. Dare la stessa sanzione a chi tira un pugno e a uno che divide e protegge un compagno di squadra senza colpire nessuno è fantascienza".

Capitolo campionato: siete lì davanti a tutti e ora non potete più nasconderci, ma sentire la pressione? "Fino ad ora siamo stati bravi ad essere lassù per merito di tutti, dai giocatori allo staff e a tutte le persone che aiutano a far "stare bene" i ragazzi. Ora arriva il difficile, perchè tutti contro di noi ci metteranno il 110%, dovremo essere bravi a lottare su ogni pallone".