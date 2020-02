Calcio, Serie D. Le designazioni arbitrali della 23a giornata: Bra-Sanremese affidata a Fabrizio Pacella di Roma 2

Sono state emanate le designazioni arbitrali per la giornata numero 23 del campionato di Serie D: analizziamo gli arbitri del Girone A per le squadre ponentine.

Partita chiave per la Sanremese in trasferta contro il Bra, dove i biancoazzurri non possono sbagliare: in terra cuneese dirige Fabrizio Pacella di Roma 2 (coadiuvato da Albi Kiki e Gabrio Pulcinelli di Pisa).

Doppio derby ligure tutto da seguire in questo turno di campionato. Lavagnese-Savona sarà diretta da Alessandro Silvestri di Roma 1 (coadiuvato da Lorenzo Accardo e Gianluca Pampaloni di La Spezia), mentre la sfida Vado-Ligorna è stata affidata a Daniel Cadirola di Milano (coadiuvato da Andrea Perali di Chiari e Simone Rainieri di Milano)

Di seguito tutte le designazioni arbitrali.

SERIE D/A: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 23a GIORNATA

BRA-SANREMESE: Pacella di Roma 2 (Kika di Pisa e Pulcinelli di Siena)

BORGOSESIA-GHIVIZZANO: Faraon di Conegliano (Leoni e Pilleri di Cagliari)

CARONNESE-FOSSANO: Cardella di Torre del Greco (Giudice di Frosinone e Concari di Parma)

FEZZANESE-PRATO: Madonia di Palermo (Anelli di Padova e De Nardo di Conegliano)

LAVAGNESE-SAVONA: Silvestri di Roma 1 (Accardo e Pampaloni di La Spezia)

LUCCHESE-CASALE: Gemelli di Messina (Landoni di Milano e Spagnolo di Reggio Emilia)

REAL FORTE QUERCETA-CHIERI: Gallo di Castellamare di Stabia (Rispoli di Locri e Arena Roma 1)

VADO-LIGORNA: Cadirola di Milano (Perali di Chiari e Rainieri di Milano)

VERBANIA-SERAVEZZA POZZI: Bocchini di Roma (Morotti di Bergamo e Scifo di Trento)