Pallanuoto, Serie A2 femminile. Rari Nantes Imperia, è derby ligure alla 'Sciorba' contro la Locatelli

Sarà un fine settimana impegnativo quello che attende le Prime Squadre della Rari Nantes Imperia.

I ragazzi di Fratoni, che disputano il campionato di Serie B maschile Girone 1, tornano a giocare alla Cascione, dove sabato 8 febbraio ospiteranno Chiavari Nuoto per la IV° giornata. Fischio d'inizio, affidato al signor Mazzoccoli, fissato alle ore 18. I giallorossi non potranno contare su Giacomo Fratoni e Giacomo Rocchi, fermati dal giudice sportivo per un turno. Di fronte, ci saranno gli ex Tommaso Russo e il tecnico Andrea Pisano, ricordato sempre con grande stima da tutto l'ambiente imperiese per la cavalcata in A2 della stagione 2016-17 e la promozione in B.

Le Rari-Girls anticipano al sabato sera il derby ligure! La squadra di Merci Stieber giocherà, infatti, sabato 8 febbraio alle ore 20, alla Piscina Sciorba di Genova. Avversaria della 3a giornata sarà la Locatelli, l'altra rappresentante della Liguria nel Girone Nord. Le giallorosse e le genovesi sono appaiate a tre punti, dopo la vittoria di entrambe nell'ultimo turno. Per l'occasione ci sarà un fischietto eccellente: Marco Piano, che in settimana ha diretto il match di A1 NC Milano-Orizzonte Catania.