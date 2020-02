Sport acquatici. Rari Nantes Imperia Sezione Nuoto: giallorossi alla 'Sciorba' per la 3a Prova di Qualificazione alla finali regionali

La Prima Squadra di Nuoto della Rari Nantes Imperia sarà impegnata, sabato 8 e domenica 9 febbraio, nella III° Prova di Qualificazione alle Finali Regionali in vasca corta (25 metri). Appuntamento alla Piscina Sciorba di Genova.

Il tecnico Davide Dreossi ha presentato l'evento: "Quasi tutti i ragazzi hanno già strappato il tempo limite richiesto per entrare alle Finali di fine mese. Così potranno concentrarsi sul miglioramento dei propri personali. Le Finali Liguri sono uno dei nostri obiettivi e vorremo ben figurare, magari con qualche titolo o medaglia. Sono contento di come ci stiamo preparando e sono fiducioso anche per chi dovrà ancora fare il tempo".

Di seguito, ecco l'elenco degli atleti della Rari Nantes Imperia che scenderanno in vasca e le gare che disputeranno: Martina Acquarone (100, 200, 400 Stile Libero; 100, 200 Rana); Edoardo Campi (100, 200 Delfino; 200, 400 Misti);

Gaia Guerriero (50, 100, 200, 400, 800 Stile Libero); Soraya El Baraka (50, 100, 200 Rana, 200 Misti); Sofia El Baraka (50, 100 Stile Libero, 100 Rana, 200 Misti); Chiara Marzorati (50, 100 Stile Libero; 50, 100 Delfino, 200 Misti); Stefano Marzorati (50, 100, 200 Rana, 200, 400 Stile Libero); Domitilla Piotti (50, 100, 200, 400 Stile Libero, 100 Dorso); Rebecca Luongo (100, 200, 400 Stile Libero, 100 Delfino); Gaia Rovella (50, 100, 200 Stile Libero, 100 Dorso); Fabiano Rossi (50, 100, 200 Stile Libero, 100 Dorso).