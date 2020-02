Basket, Serie D. BC Ospedaletti, trasferta importante nella tana dell'Auxilium Genova capolista. Coach Lupi: "Vogliamo rimanere ins cia

Il BC Ospedaletti gioca domani una partita importante nella tana della capolista Auxilium Genova.

Gli orange arrivano a questo match molto rimaneggiati in quanto rimarchiamo le defezioni per infortunio di Stefano e Dacio Zunino Vivo Fiore, quattro esterni in un colpo solo in più problemi per allenarsi in settimana per problemi di studio e lavoro.

Coach Lupi: "Siamo in emergenza, purtroppo infortuni a raffica che non ci consentono di avere la squadra al completo, come al solito la mia squadra andrà per lottare dal primo allultimo minuto, la tappa e difficilissima e la montagna e un gran premio di prima categoria ma vedremo di rimanere sempre in scia per provare a vincere".