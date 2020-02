Calcio, Serie D. Sanremese, a Bra la sfida che vale una stagione: domani i biancoazzurri non possono sbagliare

La Sanremese non può sbagliare. Domani pomeriggio sui campo del Bra, i matuziani devono riuscire ad ottenere la loro prima vittoria del nuovo anno dopo una serie negativa.

Negli 450 minuti di gioco i bianocazzurri hanno totalizzato un solo punto, perdendo in quattro occasioni e rendendo sempre più amara la propria classifica in un girone dove solo Prato e Lucchese sembrano avere una marcia in più.

In terra cuneese serve la sterzata con mister Nicola Ascoli che si giocherà molto del suo futuro sulla panchina biancoazzurra, anche se la società ha sempre ribadito la fiducia nel proprio allenatore: ma ora serve la sterzata.