Pallanuoto. Rari Nantes Imperia, sabato emozionante con le prime squadre giallorosse in vasca

La Rari Nantes Imperia maschile torna alla Piscina Cascione per la quarta giornata del campionato di Serie B, girone 1. Di fronte, arriverà il Chiavari per dare vita all'incontro che comincerà alle ore 18 di 8 febbraio. A dirigere la partita sarà il signor Mazzoccoli, coadiuvato dal delegato Carannante.

I giallorossi vogliono rialzare la testa dopo il k.o. patito alle piscine Albaro di Genova e cancellare lo '0' dalla casella dei punti. I chiavaresi sono appaiati e guidati da Andrea Pisano che è stato giallorosso per tre anni, lasciando un ottimo ricordo per la cavalcata della stagione 2016-17 in A2 e la promozione in B della stagione successiva.

Per la terza giornata del campionato di Serie A2 femminile Girone Nord, la Rari Nantes Imperia fa visita alla Locatelli. Si tratta di un derby, dato che sono le uniche due compagini a rappresentare la Liguria. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20 di domani, sabato 8 febbraio, alla Piscina Sciorba di Genova. Arbitrerà la contesa un fischietto eccellente quale è il signor Piano che, in settimana, ha diretto il big-match di A1 NC Milano-Orizzonte Catania.

Le giallorosse arrivano dalla bella vittoria casalinga contro Varese che ha fatto dimenticare lo stop esterno di Torino. Di fronte, anche le genovesi hanno trovato i primi tre punti nello scorso turno espugnando la vasca del Brescia negli ultimi secondi di gioco.