Grande impresa per due tesserati della Canottieri Sanremo, società che continua a brillare fuori provincia.

Vittoria nel Meeting Nazionale di fondo di Torino per i "Gemelli del Remo" Roberto ed Alberto Strazzulla, protagonisti nel doppio allievi C 13 anni, con tempo migliore anche dei cadetti 14 anni. Sesta piazza per Andrea Enotarpi e Leo Moroni tra i dodicenni.

Vittoria anche per il 4xfs misto senior di Bongiovanni, Gabbiani, Crotta e Cardone.