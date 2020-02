Calcio, Eccellenza, 20a giornata. Imperia, tappa chiave per restare in scia al primo posto. Albenga, la prima di Lepore è una trasferta scivolosa

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 20 tutta da seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

La capolista Sestri Levante sarà di scena sul campo dell'Athletic Club Liberi, un derby genovese da non sottovalutare per i corsari. Ad approfittare di un passo falso della leader del girone è l'Imperia che in casa contro l'Angelo Baiardo deve realizzare bottino pieno per restare almeno ad un punto di svantaggio dalla vetta ad una settimana dallo scontro diretto.

In casa Albenga bisogna subito ripartire, anche se la prima del nuovo tecnico Lepore contro il Rapallo/Rivarolese è ricca di insidie.

La Cairese punta con decisione verso il terzo posto della classifica e avversario di giornata sarà il Pietra Ligure, in un derby ponentino dal doppio significato. In chiave salvezza match delicati per Alassio FC e Finale: gialloneri e giallorossi impegnati in terra genovese sui campi di Molassana e Rivasamba. L'Ospedaletti ospita ad Andora il Busalla, mentre chiude questo turno di campionato la sfida tra Campomorone Sant'Olcese e Genova Calcio.