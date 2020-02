Calcio, Eccellenza. Imperia, voglia matta di Serie D. E mister Lupo è al settimo cielo: "Sono orgoglioso di questi ragazzi. Noi e i tifosi coesi per questo grande obiettivo"

L'Imperia, con la vittoria sull'Angelo Baiardo per 3-1, ottiene la quinta vittoria consecutiva ad una settimana dallo scontro diretto in terra genovese contro il Sestri Levante.

Nel post partita, in casa neroazzurra, ecco le dichiarazioni rilasciate al nostro quotidiano online di mister Alessandro Lupo:

"Siamo una squadra di 23 leoni mai domi, se nel primo tempo finisce con quattro gol di scarto per noi non rubiamo niente. La cosa che mi fa felice è che dopo il loro 1-1 la squadra ci ha sempre creduto e non ha mollato mai.

Sono orgoglioso di questi ragazzi, così come il piubblico: siamo tutti coesi per questo grande obiettivo. Abbiamo vinto una partita molto importante".