Calcio, Promozione, 20a giornata. Continua il duello a distanza fra Taggia e Sestrese. Il Varazze pronto a ripartire

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 20 molto interessante, con il duello per la testa della classifica che riprende: analizziamo il turno che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle 15.

Il Taggia capolista vuole mantenere un punto di vantaggio sulla diretta inseguitrice, ma per centrare l'obiettivo dovrà superare in casa la Dianese&Golfo in un derby molto insidioso. La Sestrese risponde sul campo del Celle Ligure, un altro match non semplice per i verdestellati. Vuole ripartire dopo la sconfitta della scorsa settimana il Varazze, con i neroazzurri impegnati in terra genovese contro la sorpresa Via dell'Acciaio.

In chiave playoff l'Arenzano punta con decisione il terzo posto, anche se la distanza è ancora importante: i genovesi all'esame Ventimiglia. Trasferta sulla carta semplice per il Bragno sul campo del fanalino di coda Loanesi, mentre occasione importante per il Ceriale in casa con la Veloce Savona.

La volata per la salvezza di accende e per Camporosso e Legino ci sono due match chiave con i rossoblu impegnati sul campo del Serra Riccò e i savonesi in casa contro la Praese.