Calcio, Promozione. Taggia, mister Simone Siciliano elogia la prova dei suoi ragazzi: "Molto soddisfatto per la partita realizzata. la Sestrese? Sono costruiti per vincere, ma noi non molleremo un centimetro"

Il Taggia supera per 2-0 la Dianese&Golfo nel derby ponentino di giornata in Promozione e resta in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Sestrese: nel post partita sottolinea la prova dei suoi ragazzi mister Simone Siciliano.

"Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi per concentrazione e sacrificio. Non è semplice giocare per vincere tutte le partite, però come ho detto ai ragazzi deve essere un privilegio e non un peso. La Sestrese? E' costruita per vincere, noi no ma il calcio è bello per questo motivo. Noi ci siamo e fino alla fine e non molleremo un centimetro".