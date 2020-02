Calcio, Seconda Categoria A. Cervo FC, è il Sorrentino day contro il Riva Ligure. San Filippo Neri-Atletico Argentina sfida dai grandi contorni

Riparte il campionato di Seconda Categoria targato Girone A con una giornata numero 12, al prima del girone di ritorno, tutta da seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

Tutti gli occhi saranno per Cervo FC-Riva Ligure, partita importante per i gialloneri ma che farà registrare l'esordio da attaccante per la squadra di casa del noto Stefano Sorrentino: l'ex portiere di Torino, Palermo e Chievo è pronto per la nuova esperienza.

Ma il torneo riparte con la lotta per il primato tra la capolista Atletico Argentina e l'inseguitrice Oneglia Calcio I rossoneri scenderanno in campo alle ore 17.30 contro il San Filippo Neri ad Albenga, mentre la squadra di Bella è di scena in trasferta con il Santo Stefano.

A caccia di punti pesanti anche il Borgio Verezzi in casa contro la Villanovese, mentre chiude questo turno di campionato la sfida tra San Bartolomeo e Virtus Sanremo. Nell'anticipo 1-1 tra Carlin's Boys B e Academy Albissola.