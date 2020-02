Calcio, Serie D, 23a giornata. Sanremese, vietato sbagliare contro il Bra: i matuziani si giocano molto (ore 15)

La Sanremese si gioca sul campo del Bra oggi pomeriggio (calcio d'inizio ore 15) una partita fondamentale per la propria stagione.

I matuziani in questo nuovo anno sono partiti in maniera negativa, collazionando solo un punto nelle ultime quattro partite giocate. Una situazione che deve migliorare nell'immediato contro un avversario che lotta per restare nella categoria dopo la scorsa annata vissuta in maniera positiva.

Il tecnico Nicola Ascoli (che oggi molto si gioca) potrebbe mandare in campo questa probabile formazione: Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace in difesa; Demontis, Taddei, Maroni a centrocampo; Spinosa a sostegno delle punte Colombi e Scalzi.

Potrete seguire il racconto Live di Bra-Sanremese su Ruvuerasport.it