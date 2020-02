Calcio, Serie D. Sanremese, non basta De Julis: il Bra riprende i matuziani

SERIE D - 23a GIORNATA -

BRA-SANREMESE 1-1

Reti: 44'De Julis (S) 45'Spera (B)

Bra (4-3-3): Bonofiglio, Oliverio, Rossi, Cuoco, Tuzzi, El Hamdaoui, Petracca, Brancato, Capellupo, Casolla, Spera. A disposizione (Novallet, Ciccone, Kharoubi, Corticchia, Vergnano, Campagna, Ghidinelli, Bosio, Marchisone). Allenatore: Daidola

Sanremese (4-3-2-1): Caruso; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace; Demontis, Taddei, Fenati; Maroni, Spinosa, Maroni (56'Calderone); De Julis (50'Manes). A disposizione (Sigonrini, Ponzio, Lo Bosco, Gagliardi, Pici, Colombi, Scalzi). Allenatore: Ascoli

Arbitro: Pacella di Roma 2 (Kika di Pisa e Pulcinelli di Siena)

2°TEMPO

87' Sanremese all'assalto con Demointis, ma il centrocampista non è preciso

85' Bra pericoloso con Marchisone

65' Sanremese vicina al vantaggio con Demontis

57' Petracca vicino al vantaggio per il Bra

46' Inizia il secondo tempo

1°TEMPO

Alla fine del primo tempo è 1-1 tra Bra e Sanremese

45' GOOOOOOOL! Pareggio immediato del Bra con una punizione di Spera

44' GOOOOOOOL! Sanremese in vantaggi con De Julis: prima rete in biancoazzurro per l'attaccante

31' Spinosa vicino al vantaggio per la Sanremese

30' Il risultato non si sblocca, Sanremese un po' troppo contratta

16' La prima occasione del match ce l'ha la Sanremese con De Julis, palla a lato

1' Inizia Bra-Sanremese

Ultimo precedente. Nella scorsa stagione questo campo fu indigesto per la Sanremese, vista la sconfitta per 3-0 contro i giallorossi

PRESENTAZIONE. Tutto pronto al 'Bravi' per la sfida tra Bra e Sanremese, valida per la giornata numero 23 del campionato di Serie D: giallorossi in corsa per la salvezza, matuziani in crisi di risultati con un punto nelle ultime quattro partite.