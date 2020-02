Basket. BKI Imperia, la formazione under 18 sbanca Vado. Coach Carbonetto: "Buona prova dei ragazzi"

UNDER 18

Terza vittoria consecutiva per la squadra under 18 dell'Imperia Basket. Partita sempre condotta nel punteggio, già dai primi minuti, dagli imperiesi.

Nonostante la difesa a zona dei padroni di casa Imperia riesce a trovare buone soluzioni in attacco e a tenere sempre il controllo della partita resistendo alla voglia di Vado di tornare in gioco per la vittoria.