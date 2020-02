Pallacanestro: partita dominata per 20 minuti ma alla fine sconfitta casalinga per il Bki Imperia Compass

BKI Compass-Athletic Genova 70-78

BKI Compass: Fossati.L 25, Bongioanni 5, Fossati.A 12, Mancuso 4, Spinelli 5, Moraglia 4, Lo Mastro, Damonte 2, Michelis 7, Viale 4, Donati, Lamce 2. Coach: Pionetti; Ass.: Carbonetto.

Athletic Genova: Dedja 2, Gullotta 2, Mangione 2, Carrara 6, Pera 4, Battaglia, Baiardo 28, Dellarovere, Bigoni 16, Grazzi 18. Coach: Bosio, Ass.: Bertelli.

Sconfitta amara per il BKI Imperia, per aver gettato alle ortiche una partita che l'ha visto dominare il campo per i primi 20 minuti, nel match casalingo contro l’Athletic Genova.

Coach Pionetti fa un riassunto dei momenti salienti: "Già dal via iniziamo a dettare i ritmi e le soluzioni che troviamo sono quelle su cui abbiamo lavorato molto. Sono solo alcune giocate degli ospiti che li tengono attaccati alla partita con un 39-31 all’intervallo. Al rientro in campo, purtroppo, non siamo riusciti a continuare con la stessa efficacia, iniziando ad essere più macchinosi ed imprecisi in attacco, con la conseguenza di perdere aggressività in difesa. La partita è stata aperta fino agli ultimi minuti, ma le giocate di un Athletic rientrato in gara con fiducia, non ci hanno permesso di spuntarla”.

“Sono davvero dispiaciuto - continua coach Pionetti - perché per metà gara abbiamo messo in campo un basket di ottimo livello ed una buona energia difensiva. Non possiamo accontentarci della fase offensiva per restare in partita perché le percentuali al tiro e la fluidità di gioco vanno e vengono, mentre la mentalità giusta in difesa è la forza che permette di rimanere in partita anche nei momenti offensivi più difficili. Lavoreremo ora per poter disputare il prossimo derby, partita molto importante per noi. Una grande voglia di migliorarci dovrà accompagnarci in settimana negli allenamenti per poter mettere in campo una prova più continua ed attenta”.