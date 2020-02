Calcio a 5 maschile. Airole FC, sconfitta che fa male: è passo falso a Toirano.

Non riesce all'Airole FC la terza vittoria consecutiva nel campionato di calcio a 5 di serie C.

Nella tredicesima giornata disputata venerdì sera le viverne hanno infatti incassato una sconfitta di misura sul tradizionalmente ostico campo di Toirano dopo essere state due volte in vantaggio.

Quasi tutte nel primo tempo le marcature con capitan Massimiliano Santamaria che replicava subito alla rete iniziale dei padroni di casa spianando la strada al vantaggio ospite firmato da Vincenzo Gullace. Un gol per parte concludeva quindi la prima frazione sul 3-2 per l’Airole con la rete di Marco Foti a riportare in vantaggio i biancoverdi dopo il pareggio locale.

Attacco a secco per il team della Val Roja invece nel secondo tempo con i padroni di casa che pervenivano dapprima al pareggio per poi chiudere sul 4-3 nel finale prendendosi così una parziale rivincita per i playoff sfumati l’anno scorso nelle ultime giornate proprio a vantaggio dell’Airole.

In classifica ora i biancoverdi vedono nuovamente allontanarsi le posizioni di vertice e sarà quindi davvero importante la prossima gara interna contro il Santa Maria che all’andata si era imposta di misura sulle viverne al termine di una partita molto simile a quella di Toirano.

Partita bella ma sfortunata anche l’unica giocata dal settore giovanile biancoverde con l’under 10 sconfitta per 5-4 dal Caramagna Rosso nel campionato CSI.